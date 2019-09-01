В Техасе в результате стрельбы погибли пять человек

Пять человек убиты и 21 ранен в результате стрельбы в городах Мидленд и Одесса в штате Техас. По предварительным данным, подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл огонь по полицейским, автомобилистам и прохожим, после чего был убит полицией. Им оказался 30-ти летний белый мужчина. О его личность и мотивах преступления пока не сообщается.

Майк Пенс, вице-президент США

"Наши сердца с семьями, близкие которых получили ранения, с теми, чьи близкие, погибли в результате этого массового убийства. И президент и я, и вся наша администрация по-прежнему полны решимости работать с лидерами обеих партий в Конгрессе, чтобы предпринять такие шаги, которые могли бы противостоять подобным массовым злодеяниям в нашей стране"

Трагедия стала второй в Техасе и третьей по счету в США за последний месяц. В начале августа в результате нападений в городах Эль-Пасо и Дейтон погибли 29 человек и десятки были ранены.