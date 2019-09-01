Испытание "Дорианом": Багамы встретили ураган

Ураган "Дориан" добрался до Багамских островов и стремительно приближается к юго-восточному побережью США. Первыми удар стихии приняли на себя острова Абако, порывы ветра там достигали 354 км в час.
Это второй по силе ураган, бушующий в Атлантическом океане после "Аллена" в 1980 году. Жители Багамских островов впервые встречаются со столь мощным штормом.
Власти США ввели ранее режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.
Президент США Дональд Трамп, отменивший запланированный визит в Польшу, полагает, что силу "Дориана" нельзя недооценивать, так как он может принести серьезный ущерб стране.
Ранее в ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться.
По прогнозам, "Дориан" может обойти Флориду и обрушится на побережья штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия.