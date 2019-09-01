Трагедия Беслана: 15 лет

В здании школы №1 города Беслана проходит Трехдневная вахта памяти, приуроченная к 15-летней годовщине теракта.

С раннего утра во дворе школы звучит траурная музыка. Так будет продолжаться три дня. На месте трагедии возлагают цветы и зажигают свечи. На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим.

1 сентября 2004 года в 9.15 утра во дворе школы во время линейки раздались выстрелы. Террористы захватили в заложники 1128 человек — детей, их родственников и сотрудников учреждения. Половина детских садов в городе были закрыты, поэтому семьи приходили на линейку с дошкольниками.

2,5 дня те, кому не удалось сбежать, находились в заминированном боевиками школьном спортзале без воды и еды.

На третий день там произошли взрывы, и возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Заложники начали выбегать на улицу, школу штурмовали силы Центра спецназначения ФСБ.

Жертвами теракта стали 333 человека, из которых 186 — дети. Ранения получили более 800 человек.

Более 30 террористов были ликвидированы. Единственный взятый живым участник нападения, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

Ответственность за теракт взял на себя чеченский боевик Шамиль Басаев.