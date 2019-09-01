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мир

Германия просит прощения

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 Мария Горковская 
Германия просит прощения
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления нацистской Германии. В Польше проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Польский город Велюнь. 1 сентября 1939 года жители этого города первыми подверглись нападению гитлеровского вермахта.

Я склоняю голову перед жертвами, их болью. Я прошу прощения за историческую вину Германии. Мы по-прежнему несем ответственность за Вторую мировую войну.
Франк-Вальтер Штайнмайер
президент ФРГ

В результате бомбардировки этого польского города погибли 1200 мирных жителей. Всего в годы войны Польша потеряла 6 млн граждан.

Памятные мероприятия также прошли на полуострове Вестерплатте на побережье Балтийского моря и в Варшаве. В них приняли участие десятки официальных лиц из разных стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс. Российского лидера Владимира Путина в Польшу не пригласили.

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