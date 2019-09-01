Гонконг не успокаивается

Демонстранты в Гонконге пытаются затруднить доступ в международный аэропорт "Чек Лап Кок", по их словам, чтобы обратить внимание всего мира на акции протеста.

Накануне манифестации переросли в беспорядки и стычки с полицией, задержаны 40 человек.

Говорит 15-летняя участница акции в аэропорту: "Каждый, кто сегодня сюда пришел, готов к аресту. Но опасность — это не оправдание, нельзя игнорировать происходящее из-за боязни быть арестованным и позволить Гонконгу сдаться".

Движение скоростных поездов из центра Гонконга в международный аэропорт было прервано. Протестующие перекрыли участки дорог и развязок, ведущих к воздушной гавани.

Тем временем сотни людей собрались у здания британского консульства, призывая Лондон проявить солидарность с демонстрантами.

Массовые выступления в Гонконге продолжаются уже с начала июля. Поводом послужил инициированный местными властями законопроект о б экстрадиции в материковый Китай. Законопроект был снят с повестки дня, но со временем акции протеста переросли в демонстрации против пропекинской политики администрации Гонконга.

Между тем официальный Пекин заявляет об иностранном вмешательстве и обвиняет, в частности, США и Великобританию в разжигании конфликта.