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Германия

Выборы в восточной Германии

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 Ирина Шелудкова  и TASS
Выборы в восточной Германии
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На востоке Германии проходят региональные выборы, по итогам которых эксперты ожидают изменения политического ландшафта и сложного процесса формирования местных правительств.

Наблюдатели отмечают, что в федеральных землях Саксонии и Бранденбурге правящие партии — Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз — могут понести серьезные потери, а позиции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и "зеленых" укрепятся. В Бранденбурге и Саксонии правом голоса обладают около 5,3 млн человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед выборами призвал общество сплотиться и придерживаться умеренной политической дискуссии

Результаты голосования могут иметь косвенное влияние на правительство канцлера Ангелы Меркель. СДПГ, которая наряду с ХДС формирует федеральный кабинет министров, сегодня переживает не самые простые времена.