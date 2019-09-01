Судно Alan Kurdi спасло 13 мигрантов

Немецкое судно Алан Курди спасло 13 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на небольшой деревянной лодке. Спасенные сказали, что они тунисцы. Все оказались мужчинами. Спасение произошло в 60 км к юго-западу от итальянского острова Лампедуза.

В прошлом году власти Италии провели политику закрытых портов, чтобы попытаться остановить нелегальную иммиграцию из Северной Африки, и запретили лодкам с мигрантами заходить в свои воды.

Ранее в Греции произошла крупнейшая высадка мигрантов за последние три года. На остров Лесбос приплыли около 650 мигрантов (в основном афганские семьи с детьми), прибывших из Турции.