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Италия

Судно Alan Kurdi спасло 13 мигрантов

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 Мария Сашинская 
Судно Alan Kurdi спасло 13 мигрантов
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Немецкое судно Алан Курди спасло 13 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на небольшой деревянной лодке. Спасенные сказали, что они тунисцы. Все оказались мужчинами. Спасение произошло в 60 км к юго-западу от итальянского острова Лампедуза.

В прошлом году власти Италии провели политику закрытых портов, чтобы попытаться остановить нелегальную иммиграцию из Северной Африки, и запретили лодкам с мигрантами заходить в свои воды.

Ранее в Греции произошла крупнейшая высадка мигрантов за последние три года. На остров Лесбос приплыли около 650 мигрантов (в основном афганские семьи с детьми), прибывших из Турции.

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