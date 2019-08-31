Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Афганистан

Талибы напали на крупный город в Афганистане

 Комментарии
 Мария Сашинская 
Талибы напали на крупный город в Афганистане
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Боевики движения "Талибан" напали на крупный город Кундуз в Афганистане и взяли в заложники несколько пациентов местной больницы. О точном количестве человек пока не сообщается. По словам властей, боевики могут укрываться среди местного населения

Рохулла Ахмадзаи, представитель Минобороны Афганистана

"Боевики находятся сейчас в двух районах, в больнице и жилой зоне, где они используют гражданские дома в качестве убежища. Причина, по которой мы не можем выполнять нашу антитеррористияечкую операцию в полную силу – мы хотим избежать жертв среди мирных жителей"

Нападение произошло на фоне продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами об урегулировании вооруженного конфликта.

Боевики, которые ранее требовали, чтобы все иностранные силы покинули Афганистан, теперь контролируют примерно половину страны и находятся в самом сильном положении с 2001 года, когда на территорию Афганистана был введен международный контингент под руководством США.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube