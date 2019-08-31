Талибы напали на крупный город в Афганистане

Боевики движения "Талибан" напали на крупный город Кундуз в Афганистане и взяли в заложники несколько пациентов местной больницы. О точном количестве человек пока не сообщается. По словам властей, боевики могут укрываться среди местного населения

Рохулла Ахмадзаи, представитель Минобороны Афганистана

"Боевики находятся сейчас в двух районах, в больнице и жилой зоне, где они используют гражданские дома в качестве убежища. Причина, по которой мы не можем выполнять нашу антитеррористияечкую операцию в полную силу – мы хотим избежать жертв среди мирных жителей"

Нападение произошло на фоне продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами об урегулировании вооруженного конфликта.

Боевики, которые ранее требовали, чтобы все иностранные силы покинули Афганистан, теперь контролируют примерно половину страны и находятся в самом сильном положении с 2001 года, когда на территорию Афганистана был введен международный контингент под руководством США.