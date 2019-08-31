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Испания

"Синдром оборотня" у детей из-за ошибки фармкомпании

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 Ирина Шелудкова 
"Синдром оборотня" у детей из-за ошибки фармкомпании
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В Испании не менее 20 детей заболели гипертрихозом ("синдромом оборотня") в результате ошибки фармацевтической компании Farma-Química Sur: под видом омепразола, применяющегося при лечении расстройств желудка, в аптеки на юге страны попали препараты с миноксидилом — косметическим средством для стимуляции роста волос.

Родители пострадавших детей готовят коллективный судебный иск. Компания, в результате скандала лишившаяся лицензии, получила партию омепразола из Индии. Проводится расследование, по результатам которого будет установлено, на каком этапе была совершена ошибка при маркировке лекарств, все партии которых уже изъяты из продажи.