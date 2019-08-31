"В защиту демократии": британцы вышли на улицы

Сотни протестующих окружили резиденцию британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в знак несогласия с решением Бориса Джонсона приостановить работу парламента в преддверии "брексита".

Субботнюю акцию в Лондоне поддержали и в других городах Соединенного королевства — среди них Манчестер, Ливерпуль, Глазго, Бирмингем, Лидс.

Одобренная королевой Елизаветой II приостановка работы парламента на пять недель вызвала резкую критику со стороны оппозиции.

По ее мнению, такой шаг противоречит основам демократии и нужен премьер-министру лишь для того, чтобы не допустить срыва лейбористами выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Несмотря на то, что Джонсон объясняет приостановку работы парламента "реализацией внутриполитической программы", петицию против его решения уже подписали более полутора миллионов британцев.

Мэтт Бредли, NBC для Euronews:

"Услышат ли голоса протестующих на улицах 80 городов в кабинетах, в здании Парламента - это уже другой вопрос. Депутаты возвращаются из отпусков во вторник, готовые к ожесточенным дебатам в поисках тех немногих решений, способных остановить Бориса Джонсона от, как считает оппозиция, "принуждения" к выходу страны из Евросоюза без сделки в канун Хэллоуина 31 октября.

Преуспеют ли в этом депутаты или нет? Смогут ли они через суды или путем принятия законов, предотвратить жесткий "брексит" или даже добиться выражения недоверия правительству Джонсона? С учетом того, что у премьер-министра много козырей.

Вся власть сейчас в его руках, и его решение приостановить работу парламента было довольно ловким ходом. Оппозиция всерьез опасается, что ей не удастся ничего добиться до 31 октября.