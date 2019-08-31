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Польша

Польша заступилась за украинского соседа

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 Ольга Кепински 
Польша заступилась за украинского соседа
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Польша выступает за сохранение санкций в отношении России из-за Крыма, поддерживая тем самым суверенитет Украины.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дуда отметил, что Украина должна восстановить свою полную территориальную целостность, существовавшей до 2014 года.

Наша позиция по отношению к России предельно ясна: мы абсолютно не принимаем ее действия на полуострове. Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право
Анджей Дуда
президент Польши

Зеленский прибыл в Польшу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Среди приглашенных 40 иностранных делегаций не будет российской. Польская сторона отказалась приглашать президента страны Владимира Путина, пояснив, что было бы неуместно отмечать событие с политическим лидером, "который агрессивно ведет себя по отношению к своему соседу". Также на мероприятиях не будет присутствовать президент США Дональд Трамп, свое отсутствие тот объяснил возможными тяжелыми последствиями приближающегося к южному побережью страны урагана "Дориан". Вместо Трампа в Польшу отправился вице-президент Майк Пенс.