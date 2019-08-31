Гонконг: три месяца протестов

"Коктейли Молотова", слезоточивый газ и водометы. В очередную, 13-ю по счету субботу, протестующие вышли на улицы Гонконга.

Несмотря на то, что организаторы отменили демонстрацию после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение, многие протестующие все равно вышли на улицы.

Демонстранты бросали "коктейли Молотова" в здания главного полицейского управления и правительственного комплекса.

Полиция несколько раз применила для разгона протестующих слезоточивый газ. В ход пошли также и водометы с окрашенной в синий цвет водой, для того, чтобы "пометить" участников протестов для последующего задержания.

Столкновения с полицией происходили и под землей. На центральной станции метро Принц Эдуард протестующих с применением силы и перцового газа задерживали стражи порядка.

Массовые акции протеста, длящиеся три месяца, вызваны рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, по ней власти могут выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

После масштабных демонстраций власти Гонконга объявили о бессрочной приостановке рассмотрения поправок.

Однако противники законопроекта потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен.