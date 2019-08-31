Греция борется с потоком мигрантов

Греция усилит пограничный контроль, перевезет прибывших беженцев с островов на материк и сократит срок рассмотрения заявок на предоставление убежища, чтобы справиться с крупнейшим за три года миграционным кризисом.

В четверг на берег греческого острова Лесбос высадились около 650 мигрантов (в основном афганские семьи с детьми), прибывших из Турции.

Все они были размещены в итак уже переполненном крупнейшем в Европе лагере для беженцев Мория, условия проживания в котором описываются гуманитарными службами как "нечеловеческие".

По всей стране своей участи ждут около 25 тысяч беженцев из Африки и с Ближнего Востока.

Мигранты продолжают пребывать из Турции на территорию соседней Греции с очевидным постоянством, несмотря на заключенное между странами соглашение в 2016 году.

Тогда это помогло значительно сократить потоки мигрантов в Европу.

Турция же заявляет о не нарушении обязательств со своей стороны.

Теперь же греческие власти пообещали усилить не только пограничный контроль совместно с "Фронтэкс" и НАТО, но и полицейские патрули на территории страны в поисках оставшихся беженцев, которым отказали в предоставлении убежища.