За неделю до выборов в Московскую городскую думу в столице вновь состоялась акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов и арестованных по делу о массовых беспорядках.

В полиции насчитали 750 демонстрантов. СМИ говорят о нескольких тысячах участников, в числе которых были экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и оппозиционный политик Григорий Явлинский.

"Мы хотим показать, что все эти аресты. все эти ночные обыски у кандидатов, все эти задержания студентов и содержание их в СИЗО не работают, общество все равно не отступит, мы все равно сильнее, потому что мы — москвичи, мы — мы не приезжие, и мы будем добиваться добиваться соблюдения наших прав дальше", — сказала Любовь Соболь.

"Люди видят, что выборы фальсифицируются. Это происходит очень давно, систематически. Это терпеть невозможно", — заявил Григорий Явлинский.

Организатором несогласованной с мэрией акцией под названием "Шествия против политических репрессий" выступил штаб оппозиционера Алексея Навального. По его словам, он не пришел на эту акцию, чтобы избежать очередного ареста накануне выборов.

В отличие от предыдущих мероприятий, полиция в ситуацию не вмешивалась.

Всего по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не зарегистрировали 57 человек, большинство из них — независимые оппозиционные кандидаты.