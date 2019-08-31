Напряжённая ситуация в Гонконге

На улицы Гонконга несмотря на проливный дождь вновь вышли тысячи протестующих под лозунгами "Хотим демократию!" и "Будем бороться за свободу!"

Сообщается о применении слезоточивого газа и водометов для разгона участников митинга. Ранее полиция запретила проведение массового шествия, которое намеревался организовать Фронт за гражданские права человека, но люди все равно направились к району с правительственными зданиями.

Накануне были задержаны около десятка оппозиционных активистов. Некоторые были освобождены по решению суда под залог.

Полиция утверждает, что минувшей ночью трое неизвестных в масках напали на возвращавшегося домой после дежурства сотрудника правоохранительных органов. Он получил серьезные ножевые ранения и доставлен в больницу.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются уже с начала июля. Поводом послужил инициированный местными властями законопроект об экстрадиции в материковый Китай. Законопроект был снят с повестки дня, но со временем акции протеста переросли в демонстрации против пропекинской политики администрации Гонконга.

Между тем официальный Пекин заявляет об иностранном вмешательстве и обвиняет, в частности, США и Великобританию в разжигании конфликта.