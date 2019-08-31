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Сирия

В Идлибе объявлено о прекращении огня

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 Мария Сашинская 
В Идлибе объявлено о прекращении огня
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رويترز
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Военные удары по Идлибу в Сирии прекращаются. Командование Вооруженными силами страны в одностороннем порядке прекратило боевые действия в северной зоне деэскалации. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что сложная ситуация в регионе приводит к массовому притоку беженцев в его страну.

Реджеп Эрдоган, президент Турции

"Мы соврем, если скажем, что события в Идлибе – это то, чего мы хотим. Это не так. Как вы знаете, около 600 тысяч человек убиты в Идлибе и примерно вдвое больше людей, перемещаются прямо сейчас, на север. Они идут в нашу сторону, и нам нужно быть бдительными. Мы принимаем все необходимые меры".

Военные действия в городе уже прекращали в одностороннем порядке в начале августа, но тогда боевики экстремистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Ан-Нусра") сорвали перемирие, обстреляв окрестности города Кардаха в провинции Латакия.

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