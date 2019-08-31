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Иран

Нефтяной танкер Adrian Darya направляется к Ливану

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 Мария Сашинская 
Нефтяной танкер Adrian Darya направляется к Ливану
Авторское право
Reuters
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Иран все сильнее нарушает свое ядерное соглашение с мировыми державами, увеличивая запасы обогащенного урана, говорится в опубликованном отчете атомного агентства США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил провести переговоры с Ираном, но Тегеран говорит, что сначала Вашингтон должен снять свои санкций.

Тем временем, Турция сообщила, что иранский нефтяной танкер, находящийся в центре противостояния Вашингтона и Тегерана, направляется в ливанские воды. В Бейруте ответили, что не проинформированы об этом плане.

Танкер Adrian Darya, ранее известный как Grace 1, уже третий раз за последние 10 дней, меняет пункт назначения. В пятницу он совершил очередной разворот и направился к турецкому порту Искендерун, расположенному в 200 км к северу от сирийского нефтеперерабатывающего завода Baniyas.

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