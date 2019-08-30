Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Республика Беларусь

Лукашенко собрал арбузы в компании молодых женщин

 Комментарии
 Наира Давлашян 
Лукашенко собрал арбузы в компании молодых женщин
Авторское право
Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Белорусский президент, отмечающий 30 августа 65-летний юбилей, принял участие в сборе урожая арбузов в компании молодых женщин. Бахчевые собирали на приусадебном участке лидера страны.

По сообщению местных СМИ, Лукашенко отправился на огород сразу после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сбор урожая в резиденции президента Республики Беларусь - ежегодная традиция. В прошлом году Лукашенко также лично участвовал в процессе. Тогда он собирал арбузы и картофель.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что в этом году президента окружали исключительно девушки, прозвав их "модельными колхозницами".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube