Трамп остался ждать ураган

Во Флориде и Джорджии введён режим чрезвычайного положения: к этим штатам приближается ураган «Дориан». Предполагается, что он достигнет побережья в конце недели или в начале следующей. К тому времени, по прогнозам, он значительно усилится и получит четвертую категорию из пяти возможных.

Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, чтобы остаться в стране на случай тяжёлых последствий:

«Нам повезло: он прошёл мимо Пуэрто-Рико, задел Виргинское острова, но не так сильно, как мог бы. А теперь он начал расти и усиливаться и может превратиться в настоящее чудовище. Но мы готовы. Лучшие в мире люди готовы помочь вам. Мы предоставим продукты и воду. Возможно, вам придётся эвакуироваться. Посмотрим, как будут развиваться события».

Reuters

Во Флориде граждане опустошают супермаркеты и заправки, запасая еду, топливо и медикаменты на несколько дней, к чему призвали власти штата.

Точное место выхода урагана на сушу пока неизвестно. Береговую линию укрепляют мешками с песком. Работают как свободные граждане, так и заключённые местных тюрем.