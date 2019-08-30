Суд Шотландии отклонил иск против приостановки работы парламента

Битвы против плана Бориса Джонсона приостановить работу парламента ведутся на всех фронтах. Одни жители Великобритании выходят на улицы, другие – обращаются в суды, но пока и те и другие терпят неудачи. Высший гражданский суд Шотландии отклонил иск группы депутатов, пытающихся заблокировать решение премьер-министра.

Лорд Рэймонд Доерти, судья

"На данном этапе суд не удовлетворен предоставленными аргументами о необходимости временного запрета решения. Основное слушание назначено на пятницу 6 сентября, перед первым днем возможной приостановки работы парламента"

Попытка обратиться в шотландский суд – не единственная. В Высоком суде Лондона борьбу с "брекситом" ведет активистка Джина Миллар. К ее действиям присоединился бывший премьер-министр страны и видный консерватор Джон Мейджор. Он сказал, что как бывший глава правительства и член парламента, он бы хотел озвучить свою точку зрения.

Мейджор выступил против приостановки работы парламента, которую назвал попыткой перехитрить тех, кто пытается не допустить "брексит" без сделки.

Напряжение между сторонниками и противниками Бориса Джонсона может достичь высшей точки в начале сентября, когда парламент, пусть и ненадолго, возобновит работу после летних каникул.