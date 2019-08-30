Украина не подтверждает информацию о завершении обмена заключенными

Администрация украинского президента не подтверждает сообщения о завершении обмена пленными между Россией и Украиной.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в "Фейсбуке" офиса Зеленского.
Ранее сотрудница Верховный рады Анна Исламова написала, что обмен завершен и освобожденные Россией украинцы, в том числе Олег Сенцов и моряки возвращаются на Украину. Репост этой записи сделал новый генпрокурор страны Руслан Рябошапка.
"Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной, возможно, будет решен в течение пятницы", - заявил ТАСС адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.
Агентство ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных на Украине россиян Валентина Рыбина пишет, что в ответ Киев может освободить 12 граждан России. Речь идет о тех, кто был причастен к событиям на юго-востоке Украины или кто был задержан по обвинению в госизмене.
Двумя днями ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В заключении он находился с мая 2018 года. Его обвиняли в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.