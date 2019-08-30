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Эфиопия

В Эфиопии нашли самого раннего предка человека

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 Наира Давлашян  и ТАСС
В Эфиопии нашли самого раннего предка человека
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В Эфиопии нашли почти полностью сохранившийся череп мужской особи раннего предка человека, который жил 3,8 млн лет назад. Находка ставит под сомнение представления о том, каким образом первые люди эволюционировали из человекоподобных обезьян.

Ученые сумели восстановить то, как выглядел представитель этого вида и установили, что череп принадлежит анамскому австралопитеку, который, предположительно, появился 4,2 миллиона лет назад. Ранее считалось, что этот вид был предком афарского австралопитека, из которого мог произойти род Homo (человек).

Доказательством тому служил частичный скелет самки афарского австралопитека, названной Люси, который нашли в Эфиопии в 1974 году. Она жила около 3,18 млн лет назад. Тем временем, анализ новой находки показывает, что анамские австралопитеки не были предками афарских и сосуществовали одновременно на протяжении как минимум 100 тыс. лет.

Череп обнаружил в местечке Миро-Дора профессор Кливлендского музея естественной истории Йоханнес Хайле-Сесассие. По его словам, на данный момент это наиболее сохранившийся череп возрастом старше 3 млн лет.

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