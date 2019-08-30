"Новое" итальянское правительство

В Италии завершился финальный этап консультаций по выходу из правительственного кризиса.

Лидер "Движения пять звёзд" Луиджи Ди Майо требует от своих новых союзников, оппозиционной Демократической партии, соблюдения важных на его взгляд пунктов при составлении новой правительственной программы.

Луиджи Ди Майо, лидер "Движения пяти звезд":

"Мы объединили наши основные задачи в документе, который мы представили премьер-министру. Мы считаем, что некоторые из наших требований имеют очень важное значение. Если они будут соблюдены, то мы сможем сформировать новое правительство, если нет, лучше провести досрочные выборы как можно быстрее".

Среди нововведений, соблюдения которых требует "Движение пяти звезд", - сокращение числа парламентариев, а также поддержка закона о прекращении спасения мигрантов в море.

Демократическая партия, в свою очередь, требует содействия правительства в развитии цифровой экономики, настаивает на бесплатном среднем образовании для детей из малоимущих семей, а также...

"Мы по-прежнему требуем снижения налогов для тех, чья заработная плата ниже среднего. Это будет справедливым по отношению ко многим итальянским семьям", - настаивает Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии.

Кто войдет в будущий кабинет, станет известно в ближайшие дни. СМИ говорят о восьми министрах "Движения пяти звезд" и семи - от Демократической партии. Обе политические силы Италии утверждают, что работают не над распределением постов, а над амбициозной программой.