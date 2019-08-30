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Франция

Дискриминация мужчин во Франции

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 Ольга Патапенка 
Дискриминация мужчин во Франции
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Слишком много женщин в руководстве. За такое нарушение гендерного баланса в администрации французский город Бург-ан-Бресс в департаменте Эн оштрафован на 90 тысяч евро.

Мэр города Жан-Франсуа Деба с подобным решение не согласен:

"Это обвинение выглядит смешным и парадоксальным. Дисбаланс между полами существует, исторически так сложилось, что в администрации всегда было больше мужчин, чем женщин. Так почему же мы не можем допустить, что сейчас в некоторых муниципалитетах больше женщин, чем мужчин?"

В состав муниципального руководства Бург-ан-Бресса назначены четыре женщины и только один мужчина.

Такое нарушение гендерного баланса в руководстве противоречит действующему последние шесть лет во Франции закону о паритете, разрешающему пропорцию 60 на 40 процентов.

Тем не менее, большинство местных жителей не видят в женском руководстве города ничего противозаконного:

"Все меняется в нужном направлении, но нам ещё нужно набраться терпения".

"Я могу понять, но если они компетентны в том, что делают, я не вижу проблемы", - говорит француженка.

Мэр Бург-ан-Бресса намерен обжаловать решение о штрафе и обратиться к правительству. По его мнению, подобные назначения следует поощрять, а не наказывать.

Тем более, что на данный момент в руководстве муниципальных органов власти во Франции ситуация далека от гендерного паритета - женщинам принадлежит 34% руководящих должностей, значительно меньше необходимого минимума в 40%.