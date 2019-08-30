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Венгрия

"Мой брат по оружию": Орбан поблагодарил Сальвини за борьбу с нелегалами

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 Марика Димитриади 
"Мой брат по оружию": Орбан поблагодарил Сальвини за борьбу с нелегалами
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил уходящего вице-премьера Италии Маттео Сальвини за его усилия в борьбе с нелегальной миграцией и назвал его братом по оружию.

"Венгры не забудут, что Вы были первым лидером в Западной Европе, который попытался остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море", - отметил Орбан в письме Сальвини. Венгерский премьер заявил, что независимо от того, как будут складываться события в Италии, он считает Сальвини своим братом в борьбе за сохранение христианского наследия Европы.

Сальвини в скором времени покинет посты вице-премьера и главы МВД. Несколько недель назад он заявил о развале правящей коалиции и призвал к проведению досрочных выборов. Но вместо этого "Движение "5 звезд" договорилось о создании коалиции с Демократической партией.

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