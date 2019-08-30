Роттердам — город «Евровидения-2020»

Роттердам избран городом, в котором состоится конкурс «Евровидение» 2020 года. Такое решение в пятницу озвучил оргкомитет мероприятия.

Столица — Амстердам — сразу отказалась, ещё три города-конкурента быстро выбыли, и фактически Роттердаму противостоял лишь Маастрихт.

Ситсе Баккер, продесер «Евровидения-2020»:

«У нас было четыре критерия. Самым важным, конечно же, было расположение: ведь мы будем устраивать телешоу для 200 миллионов зрителей. Зал „Ахой“ в Роттердаме удовлетворяет всем требованиям, и именно там будут сниматься три великолепных шоу».

Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе голландца Дункана Лоуренса.

Страна участвует в «Евровидении» с самого начала, принимала конкурс четырежды, но в последний раз — ещё в 1980 году, причем не как победитель: Израиль тогда отказался проводить мероприятие по финансовым соображениям. В этом году исполнители состязались как раз в Израиле.

Сейчас уже 34 страны подтвердили участие в конкурсе, в их числе — Россия и Украина.