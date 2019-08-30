Старые союзники - новые враги

Джузеппе Конте, получивший мандат на формирование нового кабмина Италии, начал консультации с представителями всех политических сил страны. В четверг он уже встретился с маленькими группами, представленными в парламенте, а на пятницу запланировал переговоры с представителями крупных партий - таких, как "Лига", Демократическая партия, "Движение 5 звёзд", "Братья Италии" и "Вперёд, Италия!". В ближайшие дни Конте представит сформированный им кабинет президенту страны Серджо Маттарелле.

"Движение 5 звёзд" - бывший союзник "Лиги" по правящей коалиции - уже договорилось создать блок о с недавней оппозицией - Демократической партией.

"Я не уверен, что могу назвать это альянсом, это новое правительствекнное соглашение, такое же, как то, что мы заключили с "Лигой" в прошлом году. И хотя наши позиции во многом расходятся, мы должны дать ответы этой стране, которая на 34% проголосовала за нас только в марте 2018 года. В этом смысле мы не могли прервать опыт законодательной власти (...), а Демократическая партия и другие левые силы проявили ответственность. Шаг за шагом мы придём к соглашению", - пояснил депутат парламента "пятизвёздочник" Микеле Содано.

Лидер "Лиги" и экс-вице-премьер Маттео Сальвини утверждает, что новоиспечённых союзников объединяет лишь ненависть к нему. Он призвал своизх сторонников выйти на улицы Рима 19 октября, чтобы добиться проведения новых всеобщих выборов.

"Для чего тогда нужен наш голос? Для чего тогда проводятся выборы? На выборах в Европарламент Лига была избрана итальянским народом первой партией страны, а вместо этого они посылают в Европу людей совершенно других взглядов и отрицают право голоса итальянского народа", - заявил Сальвини. Он утверждает, что новое правительство создаётся по указке Брюсселя, чтобы отстаивать интересы евробюрократов, а не граждан страны, а совокупный рейтинг партий, которые в него предположительно войдут, не превышает 40 %.