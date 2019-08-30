Британия - Франция: усилить контроль над Ла-Маншем

Министры внутренних дел Франции и Великобритании Кристоф Кастанер и Прити Патель обговорили возможность "британской финансовой поддержки" французской стороны для сдерживания потока нелегальных мигрантов, стремящихся пересечь Ла-Манш. Число перебравшихся таким образом в Великобританию с октября 2018 года года сильно возросло и оставалось на том же уровне в течение всего лета, превысив прошлогодние показатели в два раза.

Финансовое участие Лондона послужит, по словам Кастанера, "усилению морских патрулей и повышению их эффективности". Сумма пока не оглашается, переговоры будут вестить в течение ещё двух недель.

В январе британцы уже выделили французам 7 миллионов евро для приобретения новейшего оборудования для мониторинга. В то же время было подписано и соглашение между двумя странами по борьбе с нелегальными пересечениями Ла-Манша.

Прити Патель, недавно назначенная главой британского МВД в кабинете Бориса Джонсона заявила, что не позволит "безжалостным контрабандистам подвергать жизнь людей опасности в ходе незаконных переправ".

В 2018 году 586 человек были перехвачены в ходе 75 попыток пересечь Ла-Манш; с января 2019-го - 1500 мигрантов в ходе 160 попыток.