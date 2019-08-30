Городок миллионеров

В финском городке Сиилинъярви теперь живут 50 миллионеров: главный приз "Евроджекпота" в 92 миллиона евро достался группе из 50 человек, которые вместе купили счастливый лотерейный билет в местном супермаркете. Они поделят выигрыш поровну.

Представитель управления по азартным играм Финляндии Veikkaus Томи Ауремаа говорит: "Это действительно очень большой приз. Факт выигрыша необычен еще и тем, что он достался сразу многим людям. С групповыми билетами играют часто, но такой большой выигрыш — это редкость".

В супермаркете, где был продан счастливый билет, устроили по этому случаю праздник.

— Да, мы пришли сюда отпраздновать, — говорит местная жительница Санна.

— А вы в числе победителей?

— Не знаю, можно догадаться по выражению моего лица!

Финские СМИ пишут, что выигрыша хватило бы на выплату муниципального долга, который составляет 74,3 миллиона евро. Население Сиилинъярви составляет 20 тысяч человек.