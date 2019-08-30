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Франция

Французы репетируют «брексит»

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 Павел Барсуков 
Французы репетируют «брексит»
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«Генеральную репетицию брексита» организует Франция. Таможенная служба страны целый месяц будет испытывать и проверять меры таможенного контроля на границе с Великобританией, чтобы к концу октября и государственные органы, и сами бизнесмены точно знали, как действовать в новых условиях.

В Париже заявляют, что главная задача — максимально сократить очереди на будущей границе.

Жеральд Дарманен, министр общественных средств Франции:

«Допустим, вы живёте в Гренобле, и у вас маленькая или средняя компания по экспорту товаров в Великобританию. Вы сможете подать декларацию онлайн и получить штрих-коды или номерные знаки, в зависимости от того, как именно вы везёте груз. Так что на границе вас не остановят — если, конечно, не подозревают в контрабанде. Ваш товар попадёт прямо в Великобританию. В Кале не будет многокилометровых очередей».

Со своей стороны британцы обещают, в случае «неконтролируемого брексита», на три месяца отложить введение полномасштабного пограничного контроля для компаний из ЕС. В то же время для экспортёров из-за пределов Евросоюза пересечение КПП в Кале может заметно осложниться.