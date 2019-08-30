Между "бэкстопом" и жёстким "брекситом"

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях «брексита» будут проходить дважды в неделю на протяжении всего сентября. При необходимости они будут дополняться встречами для решения технических вопросов.

Главным предметом разногласий остаётся так называемый «бэкстоп» для Северной Ирландии – сохранение этого британского региона в едином экономическом пространстве ЕС во время переходного периода. Британское правительство называют «бэкстоп» антидемократическим и настаивают на изъятии этого пункта из текста соглашения.

В Лондоне говорят, что выход Великобритании из Европейского Союза состоится 31 октября в любом случае, с соглашением или без. В ЕС ждут от британцев конкретных предложений о том, как можно провести «брексит» упорядоченно, не прибегая к механизму «бэкстопа».

В кулуарах британские официальные лица выражают сомнение, что есть третий путь кроме «бэкстопа» или жёсткого «брексита».

Мейв Мак-Махон, Euronews: «Должностные лица, с которыми мы поговорили, настроены достаточно скептично. Они говорят, что Британии может не хватить времени на то, чтобы подготовить конкретные альтернативные предложения. По их мнению, если бы такие альтернативы уже существовали, их бы уже выложили на стол».