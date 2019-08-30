Племена Амазонии теряют лес

Власти Бразилии признали свои ошибки в решении проблемы, связанной с лесными пожарами в Амазонии. Вице-президент страны Амилтон Моурау заявил, что ситуация повторяется из года в год и на правительстве лежит ответственность за поиск решения.
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару на два месяца запретил применение огня для расчистки территорий в промышленных и сельскохозяйственных целях. Ранее он санкционировал участие военных в тушении горящих лесов.
Между тем наблюдатели отмечают, что в период с 15 по 20 августа пожары произошли в более чем 130 индейских резервациях.
В этом году правительство Болсонару урезало бюджетное финансирование федерального агенства, занимающегося охраной тропического леса, и места проживания многих племен стали легкой мишенью для незаконного захвата земель.
Присцилла Шварейнхольц из движения Survival по защите коренных народов говорит:
Индейцы минки, также как и представители многих других племен, вынуждены бороться с пожарами самостоятельно.
Присцилла Шварейнхольц уверена:
С минувшей субботы, после вмешательства военных, число лесных пожаров в Бразилии сократилось на треть.
На этом фоне американская корпорация VF, владеющая, в частности, обувными компаниями Vans и Timberland, отказалась от покупки бразильской кожи — до тех пор, пока не получит подтверждения того, что производство ведется без ущерба окружающей среде.