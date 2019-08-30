Из Африки в Европу через забор

Это первый массовый прорыв мигрантов в Евросоюз через Сеуту за более чем год: в пятницу 155 человек преодолели заграждения, отделяющую территорию Марокоо от испанского эксклава в Африке.На рассвете, под прикрытием утреннего тумана, в районе волнореза Бенсу, где заканчивается двойной забор длиной 8,2 километров, одни из них стали карабкаться вверх, другие использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход.

12 испанских пограничников получили ранения, когда беглецы стали забрасывать их палками и камнями. 16 мигрантам, которые пострадали, перелезая через 6-метровую ограду, обвитую колючей проволокой, была оказана медицинская помощь.

Проволока была установлена на заборе во время правления Сапатеро. Нынешние власти обещают снести её до конца года и поднять высоту забора до 10 метров, а также усилить наблюдение современными технологиями.

Мигранты из африканских стран регулярно пытаются проникнуть на территорию ЕС через автономные испанские города Мелилья и Сеута на севере Марокоо. С начала года в Испанию по морю и по суше прибыли около 15 тысяч человек.