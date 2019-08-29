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Италия

Альмодовару вручён «Золотой лев»

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Альмодовару вручён «Золотой лев»
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Reuters
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Почётный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев» за вклад в кинематограф — вручён испанскому режиссёру Педро Альмодовару.

Подчёркивается, что этой награды он удостоен «достижения на протяжении всей жизни».

Глава жюри фестиваля Альберто Барбера назвал Альмодовара «величайшим и самым влиятельным испанским режиссёром после Бунюэля».

Педро Альмодовар, режиссёр:

«Это важная награда, особенно ели её дают вам. Учитывая, что именно в Венеции я начинал как режиссёр, для меня это особенное чувство. Это ещё важнее, если вы, как я, прожили довольно долго. Но я времени только благодарен, ведь оно показало, что я был прав».

Альмодовар впервые участвовал в Венецианском фестивале в 1983 году. В 88-м жюри признало его лучшим сценаристом — за «Женщин на грани нервного срыва».

Reuters

76-й Венецианский кинофестиваль начался в среду. На остров Лидо уже прибыли многие звёзды. Среди них — Брэд Питт, исполняющий главную роль в фантастическом триллере «К звёздам» режиссёра Джеймса Грэя.

Для основного конкурса в этом году отобрана 21 лента. Победителей объявят 7 сентября.