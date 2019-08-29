Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

35-летний Алексей Гончарук назначен новым премьер-министром Украины. За него проголосовали 290 депутатов Верховной Рады, которая собралась в пятницу на своё первое заседание после досрочных выборов 21 июля.

Кандидатуру Гончарука предложил президент Украины Владимир Зеленский, чьей партии «Слуга народа» принадлежит абсолютное большинства мест в парламенте.

Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" кандидатуру Гончарука не поддержали.

Председателем Верховной рады 9-го созыва избран Дмитрий Разумков, один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах и председатель партии «Слуга народа» во время выборов нового состава парламента.

Теперь новый премьер должен внести на рассмотрение парламента кандидатов в министры экономического блока.

По представлению президента новым министром иностранных дел стал Вадим Пристайко, а министром обороны Андрей Загороднюк. Сменятся также главы генеральной прокуратуры и службы безопасности Украины. Ожидается, что пост министра внутренних дел сохранит Арсен Аваков.