Режиссера Олега Сенцова доставили в Москву - ТАСС и "Интерфакс"

Украинского режиссера Олега Сенцова доставили в Москву. Об этом со ссылкой на свои источники пишут агентства "Интерфакс" и ТАСС. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Baza. По разным данным, режиссер сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово" или в Бутырском СИЗО.

Адвокат режиссера Дмитрий Динзе пока эту информацию не подтверждает.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что "еще несколько дней назад Сенцов был в Лабытнанге, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня".

Предполагается, что Сенцова могли отправить в Москву для процесса обмена. Днем ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Мера пресечения изменена на личное обязательство.

Однако окончательно согласованного варианта обмена заключенными лицами между Украиной и Россией еще нет. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который ранее принимал активное участие в переговорном процессе по этому делу

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Его обвиняют в подготовке терактов на территории Крыма.