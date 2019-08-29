Великобритания: протесты против приостановки работы парламента

Сотни протестующих вышли на улицы Лондона в ответ на решение правительства Великобритании о приостановке работы парламента.

Критики Бориса Джонсона назвали такое решение неконституционным, но его уже одобрила королева Елизавета II. С ежегодной речью в честь открытия парламентской сессии она выступит через пять недель, 14 октября.

Таким образом с момента открытия парламента до 31 октября, ожидаемой даты выхода Великобритании из ЕС, у депутатов останется всего две недели, чтобы помешать "брекситу" без сделки.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Мы выдвигаем новую законодательную программу по преступности, здравоохранению, по обеспечению необходимого финансирования образования. У обеих сторон будет достаточно времени, чтобы обсудить дебаты в ЕС, "брексит" и другие вопросы ".

Джонсон утверждает, что его партии нужно время для "реализации внутриполитической программы", но оппозиция уверена, все дело в "брексите".

Джереми Корбин, лидер лейбористов

"То, что делает премьер-министр – это своего рода кража нашей демократии для того, чтобы выйти из Европейского Союза без сделки".

Сторонники Джонсона считают реакцию общественности на решение слишком острой, но петицию против действий правительства уже подписали более миллиона человек.

Марион Шарплес, протестующая

"Это просто безумие. Одна из первых вещей, которые Борис Джонсон сделал в качестве премьер-министра, – он приостановил парламентскую демократию".

Наташа Вуд, протестующая

"Независимо от того, на чьей ты стороне, будь ты тори, будь ты лейборист, будь ты либерал, уходишь ли ты или остаешься, все происходящее должно очень тебя обеспокоить".