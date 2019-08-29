Конте принял мандат

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился попробовать еще раз. В результате развала правящей коалиции президент Серджо Маттарелла поручил ему сформировать новое правительство.
Конте пообещал предоставить список будущих министров в самые ближайшие дни. Первым делом они займутся проектом бюджета, заявил он.
Поддержать кандидатуру Конте и объединиться для создания парламентского большинства договорились "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия.
"Мы должны немедленно приступить к подготовке такого экономического маневра, который бы не допустил повышения НДС, но при этом обеспечил бы защиту инвесторам и вкладчикам, открыл бы перед нами широкие перспективы социального развития", - отметил Конте.
Конте пообещал наверстать упущенное время и вернуть стране веру в завтрашний день. На фоне экономической неопределенности - итальянский госдолг превышает 134% процента от ВВП - три недели назад в стране разразился и политический кризис, когда лидер "Лиги" Маттео Сальвини вышел из правительства.