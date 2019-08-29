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Италия

Конте принял мандат

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 Мария Горковская 
Конте принял мандат
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился попробовать еще раз. В результате развала правящей коалиции президент Серджо Маттарелла поручил ему сформировать новое правительство.

Конте пообещал предоставить список будущих министров в самые ближайшие дни. Первым делом они займутся проектом бюджета, заявил он.

С сегодняшнего дня я начинаю переговоры со всеми парламентскими фракциями. Надеюсь, что у меня получится разработать общую программу с представителями обеих политических сил, которые одобрили этот проект. Я бы хотел поблагодарить их за это.
Джузеппе Конте
премьер-министр Италии

Поддержать кандидатуру Конте и объединиться для создания парламентского большинства договорились "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия.

"Мы должны немедленно приступить к подготовке такого экономического маневра, который бы не допустил повышения НДС, но при этом обеспечил бы защиту инвесторам и вкладчикам, открыл бы перед нами широкие перспективы социального развития", - отметил Конте.

Конте пообещал наверстать упущенное время и вернуть стране веру в завтрашний день. На фоне экономической неопределенности - итальянский госдолг превышает 134% процента от ВВП - три недели назад в стране разразился и политический кризис, когда лидер "Лиги" Маттео Сальвини вышел из правительства.

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