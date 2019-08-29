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Казахстан

Казахстанцам спишут долги за счет государства

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 Марика Димитриади 
Казахстанцам спишут долги за счет государства
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500 тыс. казахстанцев спишут долги по кредитам за счет бюджетных средств. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. Государство погасит задолженности на сумму 105 млрд тенге (более 270 млн долларов).

"После определения суммы долга, соответствия условиям указа (президента о списании потребительских кредитов гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации) данные были переданы в кредитное бюро", - заявила Жакупова.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", предупредив, что это "одноразовая акция". В соответствии с документом, на списание задолженности могут рассчитывать дети-сироты, многодетные семьи, семьи, которые получают помощь по потере кормильца или в которых подрастают дети-инвалиды, а также некоторые другие социально незащищенные категории граждан.

Общая задолженность по займу не должна превышать 3 млн тенге (7,9 тыс. долларов) по состоянию на 1 июня 2019 года. Государство погасит основной долг и проценты по нему в размере до 300 тыс. тенге (790 долларов).

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