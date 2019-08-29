Что дороже — заповедник или щебёнка?

Заброшенный карьер в 20 минутах пути от Будапешта давно зарос и до недавнего времени был лишь достопримечательностью прямо посреди большого заповедного леса.

Однако сегодня эти холмы — во всех заголовках и на устах у местных жителей. Недавно появились планы возобновить добычу камня.

Кароль Силадьи, Euronews:

«В холмах Пилиш, которые называют „лёгкими столицы“, всё внимание приковано к этим скалам, вроде бы бесполезным. Но этот камень легко ломается — идеальный материал для дорожного строительства».

Возобновление добычи щебня означает, что будет срыт целый холм, будут уничтожены тысячи деревьев. Местные жители в гневе идут в местный муниципалитет.

«Хватит уже грабежей, хватит приватизации, хватит обнищания, хотя бы природу нам оставьте, чтобы было куда пойти!», — говорят они.

Местные власти утверждают, что целиком на стороне своих избирателей. Но с точки зрения закона нет никаких препятствий для возобновления работы карьера: он формально не относится к заповеднику и до сих пор числится в кадастре как месторождение.

Поскольку он находи посреди леса, ущерба для при роды никак не избежать. Окрестности выработки как раз относятся к ведению муниципалитета, но хозяева даже не пытались консультироваться с местными властями:

Тамашне Чичманчаи, мэр Пилишсанто:

«Никто не пытался выйти на контакт с муниципалитетом — ни владельцы, ни инвесторы, ни инженеры».

Единственное, что смогли сделать власти — призвать местных жителей к акции гражданского сопротивления: не сдаваться и всячески препятствовать работам в карьере.

«Все что здесь вокруг — это лес под эгидой „Природы-2000“. Это значит, что этот район охраняется государством — весь за исключением шахты, потому что она формально ен относится к живой природе. А всё остальное — под строжайшей охраной. И конечно же, если в карьере возобновятся работы, то все эти грузовики поедут прямо по лесу, придётся вырубать просеки, не говоря уже о том, что для возобновления работ в само́м карьере придётся вырубить 15 тысяч деревьев», — объясняет местный житель Марк Макменеми.

Позиция и мнение владельцев карьера остаются неизвестными: нам не удалось связаться с ними. А победа, похоже, осталась за местными жителями.

Кароль Силадьи, Euronews:

«Когда планы возобновления работ в карьере стали известны общественности, они вызвали бурю негодования, и в итоге владельцы шахты решили приостановить процесс расконсервации».