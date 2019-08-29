Бундесвер бьётся с жуком-короедом

Все на борьбу с короедом: военнослужащих Бундесвера отправляют в помощь лесникам Саксонии и Бранденбурга. Второе лето подряд выдалось там жарким, что уровень грунтовых вод понизился, и страдающие от засухи деревья не могли сопротивляться расплодившимся жукам.

Чтобы сохранить лес, его приходится валить. Заражённые деревья спиливают, чтобы спасти ценную древесину и не допустить распространения жуков.

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Томас Шмидт, министр окружающей среды Саксонии:

«Это настоящая катастрофа. Началось всё в прошлом году, когда в Саксонии пришлось свести почти два с половиной миллиона кубометров леса. А в этом году мы потерли больше пяти миллионов кубов: почти 4 миллиона из-за бурь и засухи, а больше миллиона — из-за жука-короеда. Теперь мы со страхом ждём, что будет, когда появится третье поколение вредителей».

Reuters

Для немцев рощи Бранденбурга и Саксонии — не просто лес, это часть национальной идентичности. Это тот Тевтобургский лес, в котором древние германцы отвоевали независимость от римлян, это тот самый лес, где разворачивается действие сказок братьев Гримм.

Reuters

Велик и материальный ущерб: владельцы лесных участков несут колоссальные убытки: срочная продажа огромных объёмов древесины обрушила цены, а компенсаций, выделяемых государством, не хватает.