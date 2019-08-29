Дальний Восток под водой

В Дальневосточном федеральном округе мощные ливни привели к разливу рек и подъему грунтовых вод. Остатки циклона, бушевавшего на днях в Приморье, дошли до Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Из-за сильных дождей в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который действует на территории 15 муниципальных образований. По информации Приморского гидрометцентра, в крае к среде выпало три месячных нормы осадков. Наиболее пострадал Владивосток, где были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что введение режима ЧС не помешает проведению Восточного экономического форума, который пройдет с 4 по 6 сентября. На эти дни прогнозируется благоприятная погода.

Накануне в результате обильных осадков оказалась подтопленной территория привокзальной площади международного аэропорта Владивосток, в том числе и парковка для автотранспорта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.