"Экологическая катастрофа" на Висле

"Экологической катастрофой" назвал ситуацию с загрязнением Вислы сточными водами министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

По данным министра окружающей среды Хенрыка Ковальчика, на одном из варшавских очистных сооружений произошло повреждение фильтрационных систем, и нечистоты стекают прямо в реку со скоростью три кубометра в секунду или 260 тысяч кубометров в сутки.

"По нашим данным, уровень кислорода в Висле сильно упал, и это представляет реальную угрозу для обитателей реки", - заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Помимо Варшавы, загрязненные воды достигают другие города, расположенные ниже по течению: "Налицо кризисная ситуация, - говорит мэр Плоцка Анджей Новаковский, - мы не знаем, каков спектр загрязнения в воде, которая достигает Плоцка. Однако у нас есть современные технологии, и мы будем их использовать".

По предварительным оценкам, устранение аварии займет несколько недель. В Варшаве создан кризисный штаб. Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание в Висле и занятия водными видами спорта от Варшавы до Гданьска. Тем не менее мэрия столицы утверждает, что загрязнения водопроводной воды не произошло.

К ликвидации последствий загрязнения Вислы власти намерены привлечь армию.