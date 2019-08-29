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Перу

Страшные тайны доколумбовой Америки

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 Марфа Васильева 
Страшные тайны доколумбовой Америки
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Одно из крупнейших захоронений детей периода доколумбовой культуры Чиму обнаружила команда археологов из перуанского Национального университета Трухильо и американского Тулейнского университета (штат Луизиана).

Когда холм в столице Лиме с видом на Тихий океан открыл свою тайну, даже известным специалистам стало не по себе: число могил принесенных в жертву детей в возрасте от 4 до 14 лет превысило 200.

"Только в этом году мы обнаружили 95 новых захоронений, - рассказывает археолог Габриэль Прието из Национального университета Трухильо. - Общее число найденных нами с 2016 года останков детей достигает 227-ми".

По мнению археологов, массовые жертвоприношения детей связаны с природным событием. Не исключено, что это был "Эль-Ниньо" - феномен колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающего заметное влияние на климат. Впервые это явление наблюдалось примерно через 1500 лет после рождества Христова, что соответствует периоду существовавшая культуры Чиму (с 1250 по 1470 годы) на севере современного Перу.

Массовые захоронения детей находили и раньше, например, в Мексике и в ледниках Анд. Но нынешнее по масштабам превосходит все известные до сих пор, отмечают ученые.