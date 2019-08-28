"Црвена Звезда" въехала в Лигу чемпионов на бронетранспортере

Во вторник игроки белградской команды "Црвена Звезда" отпраздновали выход в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА поездкой по улицам сербской столицы на бронетранспортере вместо автобуса с открытым верхом.

Ранее перед ответным матчем сербов со швейцарским "Янг Бойз", болельщики клуба припарковали у стадиона, где проходила игра, танк.

Танк советского производства Т-55 использовался во время конфликта, предшествовавшего распаду Югославии в 1990-х годах. По информации "Ассошиэйтед Пресс", его уже вывели из эксплуатации и заново покрасили в камуфляжные цвета.

Бронемашину припарковали недалеко от фан-сектора самых ярых сторонников "Црвены Звезды", известных своими националистическими взглядами и агрессивным поведением. Десятки поклонников клуба выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне военной техники.

Выходка вызвала возмущение в соседней Хорватии, которая во время конфликта вела войну за независимость от возглавляемой сербами Югославии. Хорватские политики назвали танк "явной провокацией" и призвали руководство европейского футбола УЕФА отреагировать на инцидент.

По словам болельщиков "Црвены Звезды", танк символизирует их лозунг "машина запущена". "Это не провокация, - сказал один из членов фан-клуба Борислав Данилович. - Я видел по телевизору, что хорваты на него жалуются. Те, кто нас не любит - жалуются, но для меня это отличная вещь".

Инцидент с танком произошел через неделю после того, как люди в масках напали на два бара в хорватских городах Шеврске и Уздол во время трансляции первого матча "Црвены Звезды" с "Янг Бойз". Пять человек были серьезно ранены, включая одного ребенка. В обоих городах большинство населения - сербы.