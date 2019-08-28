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Россия

Кремль не знает о "личной мороженщице Путина"

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 Наира Давлашян 
Кремль не знает о "личной мороженщице Путина"
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В Кремле не знают, была ли женщина, продавшая Владимиру Путину мороженое, той же самой, что и два года назад.

Во вторник российский президент и его турецкий коллега посетили авиасалон МАКС-2019, где Владимир Путин купил своему спутнику мороженое. Российские СМИ нашли видео двухлетней давности, на котором Путин также покупает стаканчик пломбира у женщины, очень похожей на ту же мороженщицу.

Тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что авиасалон МАКС "из года в год обслуживают те же компании". "Многие компании повторно задействуются, - сказал он журналистам. - И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам".

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