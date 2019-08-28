Грета Тунберг: "чистый" путь в Нью-Йорк

На борту гоночной яхты Malizia II с нулевым выбросом углекислого газа 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг прибыла в среду в Нью-Йорк. Позади - 15 дней плаванья в Атлантическом океане. Впереди - участие в саммите ООН по изменению климата.

В своём Twitter девочка написала, что яхта пришвартовалась у Кони-Айленда в Бруклине, чтобы пройти иммиграционный контроль, после чего она отправится на Манхэттен.

Ранее Грета уже выступала на конференции в Давосе и Европарламенте. встречалась с папой римским, призывая к борьбе с загрязнением атмосферы. И всегда передвигалась на поездах или электромобилях, избегая самолётов, выбрасывающих в углекислый газ.

Яхта Malizia II на которой юная шведка добралась до берегов Америки, оснащена солнечными батареями и подводными турбинами, вырабатывающими электроэнергию. Предоставило её эко-активистке княжество Монако.

Грета Тунберг - лидер движения "Марш за климат". К её одиночному протесту, начавшемуся год назад, присоединились тысячи детей и подростков по всему миру.