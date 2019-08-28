Кирилл Вышинский освобождён из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Он находился в СИЗО с мая 2018 года. Журналист обвиняется в госизмене, действиях, направленные на свержение конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины. По выдвинутым обвинениям ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее суд, в том числе апелляционный, неоднократно продлевал его содержание под стражей. Последний раз его арест был продлён 19 июля.

Я думаю, что вряд ли это было бы возможно при президентстве Порошенко. Как только исчезло политическое давление на суд, он принял это решение. Кирилл Вышинский журналист

В России приветствовали решение киевского суда. Мария Захарова назвала его "первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста". Член Совета Федерации Алексей Пушков поблагодарил за содействие в освобождении Вышинского организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой, в свою очередь, выразили пожелание, что бы в качестве ответного жеста Россия освободила из заключения граждан Украины Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Освобождение Вышинского из-под стражи произошло на фоне российско-украинских переговоров об обмене заключёнными. Но 23 августа стало известно, что журналиста нет в списке на обмен. По словам его адвоката, он отказался писать заявление о согласии участвовать в обмене, признав свою вину. Вышинский настаивает на своей невиновности. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 16 сентября.