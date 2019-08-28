Британское правительство планирует приостановить работу парламента — (СМИ)

Правительство Великобритании планирует приостановить работу парламента с середины сентября до 14 октября (за две недели до предполагаемого выходы страны из состава ЕС без сделки). О том, что кабинет премьера Бориса Джонсона обратится к королеве с такой просьбой, сообщили британские СМИ. Затем уже и сам премьер подтвердил, что перерыв в работе парламента планируется после дебатов 9 сентября.
Борис Джонсон назвал "абсолютной неправдой" сообщения о попытках лишить парламент влияния в вопросах "брексита". По его словам, отсрочка заседаний необходима для проработки новой законодательной программы по вопросам борьбы с преступностью, в сферах здравоохранения и образования.
По мнению наблюдателей, если приостановка работы парламента произойдет, то представители оппозиционных партий не смогут воспрепятствовать "брекситу" без сделки, так как не успеют принять для этого соответствующие законы, потому что вернутся с каникул 3 сентября. Но Джонсон утверждает, что у парламентариев будет достаточно времени, чтобы обсудить "брексит" до и после саммита ЕС 17 октября.
При этом накануне представители оппозиционных партий и независимые депутаты договорились совместно работать над тем, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник по итогам встречи, которая состоялась по инициативе лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.