Британское правительство планирует приостановить работу парламента — (СМИ)

Правительство Великобритании планирует приостановить работу парламента с середины сентября до 14 октября (за две недели до предполагаемого выходы страны из состава ЕС без сделки). О том, что кабинет премьера Бориса Джонсона обратится к королеве с такой просьбой, сообщили британские СМИ. Затем уже и сам премьер подтвердил, что перерыв в работе парламента планируется после дебатов 9 сентября.

Борис Джонсон назвал "абсолютной неправдой" сообщения о попытках лишить парламент влияния в вопросах "брексита". По его словам, отсрочка заседаний необходима для проработки новой законодательной программы по вопросам борьбы с преступностью, в сферах здравоохранения и образования.

Нам требуется новое законодательство. Нам необходимо принять новые важные законопроекты. Именно поэтому выступление королевы назначается на 14 октября, после чего мы приступим к принятию новых законов. И времени будет достаточно для всех участников саммита 17 октября, достаточно для обсуждения членами парламента переговоров с ЕС, «брексита» и других вопросов. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

По мнению наблюдателей, если приостановка работы парламента произойдет, то представители оппозиционных партий не смогут воспрепятствовать "брекситу" без сделки, так как не успеют принять для этого соответствующие законы, потому что вернутся с каникул 3 сентября. Но Джонсон утверждает, что у парламентариев будет достаточно времени, чтобы обсудить "брексит" до и после саммита ЕС 17 октября.

При этом накануне представители оппозиционных партий и независимые депутаты договорились совместно работать над тем, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник по итогам встречи, которая состоялась по инициативе лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.