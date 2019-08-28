Президент Грузии: "Наши люди ощущают себя европейцами"

Прошедшие в выходные президентские выборы в Абхазии гостья нашего канала назвала фиктивными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что речь идет о нарушении грузинского национального суверенитета.

Euronews: "Госпожа президент, спасибо за участие в программе. Итак, Абхазия - спорная территория, сложная тема для вашей страны...."

Саломе Зурабишвили: "Тут спорить не о чем. Это - оккупированная земля".

Euronews: "Да, Абхазия на международном уровне признана частью Грузии, но есть некоторые страны - Венесуэла, Никарагуа, Сирия и, конечно, Россия, которые признают Абхазию как независимое государство. Этот регион, а еще Южная Осетия остаются центральными вопросами в ваших взаимоотношениях с могущественным соседом - Россией. С момента вооруженного конфликта между странами - короткого, но очень болезненного - прошло более 10 лет. Расскажите нам о выборах и о том, как вы справляетесь ситуацией на этих двух спорных территориях?"

Саломе Зурабишвили: "Ну, речь идет о так называемых выборах, мы их в нынешнем контексте, конечно, не признаем. Но я я верю, что не за горами тот день, когда выборы пройдут на всей территории Грузии и в них примут участие все граждане, в том числе и наши граждане в Абхазии. Они смогут проголосовать гораздо более свободно и так определить будущее их региона в составе Грузии".

Euronews: "Вы когда-то назвали трагедией - национальной трагедией, которая по-прежнему актуальна и сегодня - факт спора вокруг этих двух регионов".

Саломе Зурабишвили: "На мой взгляд, это чрезвычайно интересный, важный факт, на котором стоит заострить внимание. Речь идет о человеческой трагедии живущих там людей. Им ограничивают доступ к языку, их национальная идентичность под угрозой, там проводится политика русификации - в целом ситуация сложная. Сложной она остается и вдоль оккупационной линии, жителей тамошних деревень иногда похищают, то есть напряжение сохраняется.

Но на этом фоне - и это очень важно ! - Грузия смогла продолжить движение к Европе в том, что касается нашего экономического и демократического развития. И если, как я полагаю, целью той войны было воспрепятствовать выбранному Грузией плану сближения с Западом, то здесь мы выигрываем".

Euronews: "Мы совсем скоро поговорим о Европе, но сначала я спрошу о другом: насколько вам сложно руководить довольно маленькой страной рядом со столь амбициозным соседом? Вы встречались с российским президентом Владимиром Путиным, общались с ним?"

Саломе Зурабишвили: "Вы знаете, что после войны между нашими странами нет дипломатических отношений - из-за того вооруженного конфликта, из-за оккупированных территорий. Я не раз говорила, что для возобновления контактов нужен четкий сигнал, знак того, что Россия меняет отношение к своему маленькому соседу, что взаимоотношения не будут строиться на принципах силы. Когда мы увидим четкие изменения в этом направлении, уверена, со временем мы будем готовы к диалогу, ситуация изменится.

Отвечая на ваш вопрос, трудно ли быть президентом Грузии? У моей страны за плечами - опыт 27 столетий противодействия разным империям, практически всем; опыт оккупации части территории разными силами. Мы прошли через это, выжили, живы и продолжаем двигаться в сторону Европы, вместе с ней. Для меня важно обратить внимание вот на какой момент: еще 15 лет назад никто не мог предсказать, что Грузия, во-первых, примет участие в европейской политике соседства, во-вторых, станет партнером ЕС. Никто не мог предположить, что наша республика станет ассоциированным членом ЕС, что у нас с Европой установится безвизовый режим и режим свободной торговли.

Тогда все это казалось нереальным. Я же верю, что это возможно: моя работа сопряжена с вызовами, сложностями, но и полна оптимизма".

Euronews: "Вы сказали, что ваше избрание президентом подтверждает, что Грузия хочет еще большего сближения с Европой. Вы сама - человек европейский, родились и выросли в Париже. Согласно опросам, почти 80% населения Грузии хотят быть частью Европы. и это - в эпоху "брексита"! С чем это связано? Мы сегодня в ЕС говорим об очень неоднозначном разводе, почему же Грузия так хочет в Европу?"

Саломе Зурабишвили: "Для начала хочу подчеркнуть, что меня избрали не вопреки тому, что я была француженкой, жила в Европе, а благодаря этому. В грузинском менталитете давно и прочно укоренилось понимание, что грузины - европейцы. Не то,чтобы люди стремились ими стать, нет, они уже европейцы. Народ очень оптимистично настроен по отношению к ЕС, поскольку не видит альтернативы европейскому способу функционирования. Примечательно, что сами европейцы - изнутри - этого порой не замечают (я им порой говорю: представьте, что Европы нет, что мы отброшены назад, какой это кошмар!) Европа - очень важный проект строительства, и строительства удачного, несмотря на кризисы. Замечу, что европейский прогресс в целом стал возможным благодаря кризисам - не вопреки, а благодаря им!

Да, безусловно, "брекист" - это очень сложная ситуация, вызов Европе, но я убеждена, что за ним откроются новые возможности, Европа осознает необходимость взять на себя обязательства и провести ряд реформ... Я - оптимист и верю, что перед нами открываются новые двери".

Euronews: "Получается, вы очень пристально следите за происходящим - за "брекситом", кризисами, новыми возможностями в Европе? Грузия по- прежнему стремится в Европу и потому держит руку на пульсе, так?"

Саломе Зурабишвили: "Да, мы мы очень пристально следим за ситуацией, мы должны продолжить начатое движение в сторону Европы, о чем я уже говорила. Мы не сойдем с пути, добиваясь видимого прогресса в этом направлении. К Европе, вместе с Европой... мы должны четко понимать, где окажемся в условиях меняющихся реалий европейского дома. Нам нужно очень хорошо понимать ситуацию, смотреть на вещи реалистично и не снижать планку амбиций".